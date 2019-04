Terviseamet arutles Pärnu perearstinduse tuleviku üle

Seminari korraldaja, terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnade järgi on koostegutsemine ja paindlike lahenduste rakendamine ainus viis perearstinduse tulevikku heas suunas mõjutada. “Senisest enam peab arvestama tõsiasjaga, et hajaasustusega piirkonnas ja suurlinnas samasugused lahendused ei toimi. “Kuidas olla tulevikus olemas inimeste jaoks igas piirkonnas?” on küsimus, millele tuleb otsida vastuseid koostöös kohalike perearstide, kogukonna ja riigi esindajatega juba praegu,” ütles Jürilo, kelle ütlust mööda asuvad noored perearstid parema meelega tööle omavalitsuses, kus on nii neid väärtustav kogukond kui head võimalused vaba aega veeta ja peret luua.