Pärnu linnas Eassalu külas Küti-Uuetoa talus võtab vastu lahke pererahvas – Marika ja Raivo Hunt, kelle hoole all on umbes 90 lindu: kanad, pardid, haned, vutid, kalkunid, paabulinnud, faasanid. Kanu on siin 30 tõust ja 88 toonis.