Abiturientidel algas täna eksamiperiood

"Tänavu on eesti keele eksamit teha seda erilisem, et 2019. aastal tähistame eesti keele aastat. Tähistame, sest esmakordselt mainiti eesti keelt riigikeelena sada aastat tagasi. Nüüdseks oleme jõudnud selleni, et eesti keel on maailmas arenenumate keelte hulgas, meil on eestikeelne kultuur, meedia ja teadus, ning eesti keeles on võimalik omandada haridust kuni doktorikraadini välja," sõnas minister.