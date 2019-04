Päästeamet kogub sadamates aegunud signaalrakette

​“Nii nagu igasugune lõhkematerjal on pürotehnikagi mõeldud kasutamiseks kindlates tingimustes ja ohutusreegleid järgides. Kui aga pürotehnika aegub või on saanud kannatada, muutub selle käitumine ettearvamatuks ning inimesele ohtlikuks,” tõdes Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann. Seepärast tuleb aegunud kraam üle anda ekspertidele, kes selle ohutult hävitavad.

Nii ilutulestiku kui ka signaalrakettide temperatuur tõuseb kuni 2000 kraadini, kuid erinevus seisneb selles, et ilutulestikuraketid põlevad ainult kuni kolm sekundit, signaalraketid 15–45 sekundit. Peale selle on signaalrakettide kest metallist, mis tähendab, et kui seda kuumutab 2000kraadine leek, võib see maapinnale jõudes olla ülikõrge temperatuuriga ja süüdata maastiku või metsa.