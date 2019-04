Ohtlik Niidu ja Oja tänava ristmik ootab silmapaistvamat stoppmärki nagu hingeõnnistust

Aasta esimesel rängemal õnnetusel sel ristmikul 11. jaanuaril sõitis liinibussile külje pealt sisse veoauto. Bussis oli ligemale 30 inimest, õnneks keegi raskeid vigastusi ei saanud. Sotsiaalmeedias tekkis arutelu ja paljud linnakodanikud väljendasid kõnealuse ristmiku suhtes muret, lausa hirmu.

Linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela tõdes, et ristmik on linna üks muret tekitavaid kohti ja ütles, et plaanis on selle märgistus lähiajal paremini esile tuua.

Poolteist kuud hiljem polnud veel midagi ette võetud ja juhtus järgmine õnnetus: samamoodi sõitis Niidu tänavalt tulnud veok ette peateel liikunud liinibussile.

Märtsi algul, pärast tänavust teist õnnetust avaldas Tammela, et ristmikule on plaanis paigaldada suurem stoppmärk ja seda niipea kui võimalik. Samuti seda, et on kavas parandada teekatte märgistust kohe, kui ilmaolud lubavad.