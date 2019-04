Pärnumaa keskerakondlased ühendasid kaks piirkonda ja valisid uue juhi

„Keskerakond on viimaste aastate jooksul tõestanud, et meile läheb Pärnu linna ja laiemalt kogu Pärnumaa käekäik vägagi korda. Piirkond on saanud vajalikke investeeringuid valitsustasandil ning oleme seisnud linna arengu eest ka siinses koalitsioonis. Minu jaoks on tähtis, et Pärnu jääks ka uuel valitsusel prioriteetsete piirkondade hulka. Pärnu maakonnas on 800 keskerakondlast ja on rõõm tõdeda, et tänu uutele liitujatele, esindab Pärnumaa inimesi uues riigikogu koosseisus koguni kaks Pärnumaa piirkonna saadikut,“ rääkis Kadri Simson endast ja piirkonnaga liitunud Andrei Korobeinikust.