Perevägivallast kõnelemise õiguse eest võitlev pärnulanna esitati auhinnale

Auhinnaga tunnustatakse tublisid inimesi, kes on teinud midagi olulist selle nimel, et Eestis oleks vähem vägivalda. Iloneni kandidatuuri ülesseadjate kirjelduse järgi on tegu julge naisega, kes oma viie lapsega on välja murdnud vägivaldsest suhtest ja nüüd nõustab sama saatusega naisi, on neile toeks ja räägib sel teemal meedias.

Auhinna komisjonile saadetud kirjas juhitakse tähelepanu praegu Pärnu maakohtus kinniste uste taga peetavale kohtuprotsessile, kus Haini kunagine abikaasa Jari Ilonen nõuab, et naine lõpetaks nende koduseinte vahel toimunust avalikult kõnelemise. Nimelt on Haini üks esimesi naisi, kes on julgenud oma näo ja nimega kõnelda avalikkuse ees lähisuhtevägivallast (Kanal 2 saatesarja „Keda ma küll armastasin?” avaloos ja saates “Radar” aastal 2016, ETV “Ringvaates” 2016. aastal, TV3 uudistes tänavu veebruaris). Jari Ilonen aga leiab, et naise kirjeldatu on tõendamata ja too peaks lõpetama rääkimise, saatma meediale teate, et mees pole tema vastu vägivaldne olnud, ja paluma vabandust.