Konkurentsiametile esitatud teatest selgub, et koondumise eesmärk on suurendada igapäevase piimamüügi mahte, samuti tõsta efektiivsust ja luua sünergiat.

OÜ Vändra tegevjuht Ilmar Teevet põhjendas Pärnumaa ühe edukama põllumajandusettevõtte müüki enda tervislike põhjustega. “Agron Halduses on tublid Eesti tegijad ja minu soov on, et ettevõte toimiks edukalt edasi ja poleks tagasilööke,” rääkis Teevet Pärnu Postimehele. “Poole tiksumisega ettevõtte juhtimine mind ei rahulda.”