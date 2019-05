Pärnu firma IT-lahendus hakkab arenema Tehnopoli ettevõtlusinkubaatoris

"Meil on hea meel, et maja seest alguse saanud projekt on jõudnud iseseisva platvormini, mis on reaalne juhtimisinstrument ja mugav abimees nii teenuse tellijale kui töövõtjale," lausus SA.METi arendusjuht ja THS Tarkvara juhatuse liige Janno Metsa. "Samuti aitab THS töid efektiivsemalt planeerida, võimaldades näiteks töövõtjal meistrite kaupa töid delegeerida." Ta lisas, et teist nii kompaktset kommunikatsioonilahendust praegu turul ei leidu.

THS Tarkvara suurim klient on Circle-K Eesti, kuid lähiaastatel on plaanis vallutada rahvusvahelist turgu. Just see oli ettevõtte teatel peapõhjus, miks Tehnopoli inkubaatorisse kandideeriti. "Sellega liitumise suurim väärtus meile on see, et Tehnopoli juurde on koondunud Eesti ja Euroopa parimate ekspertide võrgustik, kelle abiga äri kasvatada ja uutele turgudele pääsed," kinnitas THS Tarkvara tegevjuht Margus Randmäe. "Selleks, et jõuda kaugele, tuleb unistada suurelt. Ja kui siht on paigas, algab tõeline töö."