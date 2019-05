Rootsi üliõpilased hindasid Pärnu teenuseid ja turundust

TÜ Pärnu kolledži turundusspetsialisti Birgit Tuulemäe teatel olid sellel õppeaastal üliõpilaste valitud teemad toit ja restoranid (“Food and restaurants”), kaubandus (“Shopping”), hotellid ja roheline turundus (“Hotels and green marketing”), spaahotellid Eestis ja Rootsis (“Spa hotels in Estonia and Sweden”), kultuuripärand ja ajaloo kasutamine (“Cultural heritage and use of history”) ning ületurism ja kohalik kogukond (“Overtourism, local population”). Pärnus sai iga rühm oma gruppi ühe Eesti üliõpilase ja ülesandeks oma teemast lähtuvalt analüüsida, kuidas Rootsi noort kõnetada ja Pärnut külastama meelitada.

Pärast kolm päeva kestnud uuringuid esitlesid üliõpilased oma tulemusi Pärnu linnavalitsuse turismiarenduse spetsialistile Ave Läänele, kes teemasid kommenteeris ja tudengitel uuringu käigus tekkinud küsimustele vastas.

TÜ Pärnu kolledži turismiteenuste õppejõu Marit Piirmani sõnutsi leidsid Pärnu toitlustussektorit uurinud üliõpilased, kes restoranide külastamise ja kodulehtede analüüsi kõrval vaatasid restoranide Instagrami-lehti, et toidu esitlemisega ei nähta enamasti vaeva. Nende hinnangul on Eesti toidu kohta vähe infot ja piltidel olev toit ei räägi lugu. Samuti ilmnes, et üliõpilaste esmased infootsimise kanalid on pigem kohalike ettevõtete Instagrami-kontod, Tripadvisor ja Facebook, mitte Visit Pärnu koduleht.

Lundi ülikooli tudengid hindasid Pärnu teenuseid ja turundust. FOTO: TÜ Pärnu kolledž

“Samuti märgiti, et eestlastel on komme oma toitu pisendada, öeldes, et see pole midagi erilist, lihtsalt liha ja kartulid,” rääkis Piirman. “Naljaga pooleks hüüdis üks tudeng vahele, et pange see liha ja kartulid roosale taldrikule ja juba ongi teistmoodi tore. Seega, Rootsi noori oma restorani meelitada tahtjatel tuleb asju pisut teistmoodi teha, ettevõtte visuaalne kommunikatsioon läbi mõelda, sotsiaalmeediaturundusse panustada ja trende jälgida. Pärnu restorane kiideti rikkaliku taimetoiduvaliku eest. Rootslasi üllatas, et paljudel toidukohtadel on lausa eraldi taimetoidumenüü.“

Piirman märkis, et üldiselt jäid üliõpilased Pärnu toitlustuses pakutavaga rahule, kuid leidsid, et teenindus võiks sõbralikum olla, sest ei ole ju keeruline külalisele otsa vaadata ja hea tahte märgiks naeratada.

Pärnu kaubandust analüüsinud rühm keskendus kesklinna kahele suuremale keskusele (Pärnu Keskus ja Port Artur) ning jõudis järeldusele, et kuigi mõlemad kasutavad turunduskommunikatsioonis teismeliste tüdrukute pilte, on Pärnu Keskus rohkem noortele mõeldud. Port Artur pole koht, kus noored aega veeta tahaksid, vaid pigem igapäevaostude sooritamise paik. Instagramis on mõlemad keskused aktiivsed, aga üliõpilaste hinnangul on noorte seisukohast olulisem, et kauplustes oleks ka sellist kaupa, mis neile huvi pakub. „Rootslased hindasid meie kodumaist kaubavalikut ja leidsid, et ostuturisti kohalemeelitamiseks peaksid esindatud olema maailmas tuntud kaubamärgid,“ lausus Piirman.