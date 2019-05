Liikluskaos jõel peletas sõudmise esivõistlused

Väli toonitas, et võistluste äraviimine pole naljaasi, nõudes põhjalikku ümberorienteerumist. Ent muud valikut tema hinnangul polnud. Pärast lehes ilmunud lugu pealkirjaga, et vanemad saatsid lapse Tartust Pärnu võistlema ja ta oleks peaaegu surma saanud, poleks tema sõudeliidu esindajana kuidagi saanud vastu võtta otsust, et minnakse ikkagi Pärnusse võistlema. Väli rõhutas, et ohutus on võistlustel number üks ja sõudjate olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et nad sõidavad, selg ees.