Kohus keelas vallal Pärnu lennujaamale kasutusluba välja anda

Halduskohus leidis, et ehitustööd ise ehk lennuraja konstrueerimine ja pikendamine ei riiva Air Livonia õigusi. Kaebuse väited käivad selle kohta, et lennuraja kasutuselevõtu korral luuakse kaitsevöönd, mis piirab kaebaja tegevust, mitte ehitamine ise.

“Seega puudub kaebajal õiguskaitsevajadus ehitust takistada. Lennuraja täies pikkuses valmis ehitamine ei pruugi tähendada seda, et õiguslikult lubatav on ka selle täies ulatuses kasutamine,” täpsustas kohus.

Kohus seadis kahtluse alla, kas Tori vallavalitsus on küllalt ja õiges menetluses kaalunud, kas AS Tallinna Lennujaama huvi lennuraja ümberehituseks ja sellega kaasnevad piirangud kaaluvad üles naaberkinnistu omanike õigused ja huvid.

Lennuamet kaalub küll hiljem lennuohutuseks vajalikke tingimusi ja naaberkinnistu omanike huve. Siiski ei kaalu lennuamet enam seda, kas lennurajast tulenevad piirangud võivad olla sedavõrd suured ja naabrite suhtes ebaproportsionaalsed, et lennurada tuleks jätta rekonstrueerimata või kasutusele võtmata.

Halduskohus ei pidanud vajalikuks katkestada ehitustöid, arvestades ka Tallinna Lennujaama selgitusi, et ehituse rahastus on võimalik veel lühikest aega – käimasoleva aasta lõpuni – ja ehitamise keelamise korral võib lennurada jääda üldse rekonstrueerimata.

Kohus leidis, et ühelt poolt kaaludes kaebajale tekkivaid tagajärgi, mis tekivad alles lennuvälja kasutuselevõtul, teisalt ehitamise rahastuse piiratud ajaraame, on poolte huvide tasakaalupunkt võimalik leida nii, et lubatakse küll ehitustegevus, kuid keelatakse kasutusluba väljastada. Sellisel moel õnnestub kolmandal isikul ehitustegevus lõpule viia, kuid kaebajale sellega tagajärgi ei kaasne. Riigikohtu praktika kohaselt kaotab ehitusluba kehtivuse alles pärast kasutusloa andmist.