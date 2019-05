Pernova loodusmaja planetaariumi 4K-kino avab juuni alguses uksed

Planetaarium on olnud Loodusmaja süda juba viis aastat, tuues astonoomiateadmisi nii kooliõpilaste kui ka teiste keskuse külastajateni. "Seni ulatus taevalaotus külastajateni kolmandiku ulatuses. Alates juunist on kinoelamusest võimalik osa saada peale mugava kinosaali sisseseade ka tipptasemel 360kraadise 4K-projektsiooni abil," kirjeldas Pernova hariduskeskuse direktor Kaire Mertsin. Tema sõnul on esmased katsetused tehtud ja esimesed elamused juba kogetud.