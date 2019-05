Linn tunnustab kolme haridustöötajat ja toidupanga eestvedajat teenetemärgiga

2010. aastast on MTÜ EELK Diakooniakeskus osutanud lepingu alusel Pärnu linnale vältimatu toidu- ja riideabi teenust.

Kuuskmann on ühisgümnaasiumi juhtinud 20 aastat, järgides ja arendades kooli traditsioone. Tema eestvedamisel mindi üle valikainete moodulõppele, mis annab õpilastele võimaluse osa õppekavast kokku panna oma võimetest ja huvidest lähtudes.

Kooli juhtimise kõrval on Kuuskmann olnud aastaid seotud Lions liikumisega, olles üks LC Pärnu Strand klubi loojatest ja president ning täites liikumise piirkondliku juhi ülesandeid.

Miglai on Koidula koolis aastast 1989 vedanud ja täiustanud loodusainete suunda, seades eesmärgiks õpilaste kõrgkooliks ettevalmistamise ja nendes looduse suhtes sõbraliku, positiivse ja aktiivse hoiaku kujundamise.

Tema algatusel hangiti kooli ajakohane mõõtetehnika, mis on võimaldanud õpilastel mõõta inimese füsioloogilisi näite ja kasutada saadud tulemusi uurimistöödes. 2016. aastast saavad õppurid kasutada Powerlabi mõõtmistehnikat ja LabTutori arvutiprogrammi.

Suurväli on kümne aasta jooksul juhtinud Tartu ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli, mille kaudu on aktiivsesse haridusellu kaasatud sadu pärnakaid. Väärikate ülikool on aidanud eakaid vaimselt ärksana hoida, arendanud toimetulekuoskusi digiühiskonnas ja laiendanud osalejate silmaringi.