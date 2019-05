Mart Kuuskmann: Kõige suurem rõõm on olnud olla õpetaja

“Mul on väga tore olnud töötada pühendunud kolleegidega, kuid veel suurem rõõm on pühendunud õpilastest,” märkis Kuuskmann.

“Pean ütlema, et selles ametis kõige suurem rõõm on olnud olla ikkagi õpetaja. Kui koolijuhid veel võisid ise tunde anda, ütlesin enne klassi ette minekut sekretärile tihti, et lähen nüüd puhkama. Ja tagasi tulles võisin nentida, et ma ei saanud puhata, vaid nautida,” rääkis Kuuskmann. “Füüsika õpetamine toredatele õpilastele on olnud nauding, sest koolijuhi amet kipub olema bürokraatlik.”