Kurikuulsale ristmikule on jõudnud kauaoodatud suur stoppmärk

Pärnus Niidu ja Oja tänava ristmikul on Pärnu Postimehele teadaolevalt juhtunud tänavu kaks rasket liiklusõnnetust. Mullu tuli neid ette neli. Enamasti on õnnetused juhtunud, kui stoppmärk on märkamata jäänud või seda on eiratud. Nüüd on aga paigaldatud kaua oodatud suurem stoppmärk.