Rannavalve soovitab: Käepael aitab rannas eksinud lapse vanematega kiiremini kokku viia

Selliseid käepaelu võib julgelt Pärnu rannavalvuritelt küsida.

“Kõige tähtsam on, et lapsevanem ei jätaks last hetkekski järelevalveta. Väikestel lastel on suur huvi ümbritsevat avastada ja piisab hetkest, kui kõrvale vaatav vanem lapse silmist kaotab,” ütles G4Si Eesti rannavalve juht Henry Seemel.

Samuti võib paela asemel kirjutada vanema kontaktandmed lapse käele veekindla markeriga, pista talle taskusse andmesedeli või leida mõne muu meetodi, mis aitab kaotsi läinud lapse lähedaste juurde aidata. “Veel võiks lapsele pähe panna erksavärvilise mütsi, mis teeb ta suures rahvahulgas paremini nähtavaks, aga aitab ka päikese eest kaitsta,” soovitas Seemel.

“Käepaela küsimine rannavalvuritelt on ühtlasi võimalus lapsele näidata, et mure korral tohib abi küsida punavalges rõivastuses vetelpäästjatelt,” märkis Seemel. Seejuures ei tohi vanemad unustada, et käepael ei kaitse lapsi, ema-isa peavad ise oma võsukest jälgima.

Kui põnn läheb rannas kaduma, võib julgelt rannavalvelt abi küsida. Oluline on osata last kirjeldada. “On olnud olukordi, kus vanem ei oska lapse välimust kirjeldada, halvemal juhul ei tunta oma last rannas ära,” nentis Seemel.

Väikelaste vanematel on turvalisem püsida rannavalve staabi lähedal. Nii saavad vetelpäästjad kiiremini reageerida, kui midagi peaks juhtuma.

Randa tulles soovitavad vetelpäästjad võtta nii endale kui lapsele kaasa päikesekreemi ja joogivee. “Just esimestel palavatel suvepäevadel unustatakse päikesekaitset kasutada. Sellega aga muudetakse järgmised suvepäevad päikesepõletuse tõttu väga ebamugavaks,” hoiatas Seemel.