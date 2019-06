Kolm Pärnu lasteaeda pälvis rohelise lipu

Roheline lipp antakse haridusasutustele, mis on kujundanud oma keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda õppetöös, maja haldamisel ja kogu töö korraldamisel. Nad on peale laste ja õpetajate kaasanud keskkonnateavitusse lapsevanemad ja kõik oma töötajad.

„Eeldus on, et keskkonnatöörühma eestvedamisel töötaks edukalt kogu kollektiiv. Tähtsad märksõnad on “keskkond” ja “säästev areng”,“ selgitas Päikesejänku õppealajuhataja Maret Põlluste.