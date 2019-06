Pärnu linn ehitab toetuse abil 18 korteriga üürimaja

Ettevõtmist veab linnavalitsuses ettevõtluse peaspetsialist Aare Raev, kes rääkis, et maja otsustati ehitada just sellele kinnistule, kuna tegemist on linnamaaga ja sellel on kehtiv detailplaneering kortermajade tarvis juba olemas. “Kui projekt on edukas ja tekib vajadus seda arendada, saame sealt jätkata, sest sealne planeering on tegelikult suurem,” selgitas ta.