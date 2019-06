Niidu-Oja ristmiku stoppmärk ei tohiks enam kellelgi märkamata jääda

Mai lõpus paigaldati Niidu-Oja ristmikule varasemast suurem ja erksama taustaga stoppmärk. Linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela ütles siis, et peale erksama tähistuse ja stoppmärgist teavitava tahvli on seal plaanis värskendada teekattemärgistust. Pikalt on seda takistanud heitlik ilm.