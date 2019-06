Konkurendi ost mõjutab Sindi tehase tööd

Siinse vabriku juht Dennis Ulrik Kristensen nentis, et päevapealt midagi ei muutu, aga juba sellest sügisest tuleb aasta jooksul suurendada toodangu mahtu 50 protsenti. Põhjus peitub Kristenseni jutu kohaselt selles, et siinsed oskused lõnga värvida ja masinadki on palju paremad. Inglismaa tehas keskendub tema sõnade järgi teistele lõngaketrusega seotud töölõikudele, mis seal on paremini välja arendatud.