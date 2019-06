Tõrukese rattarent on perefirma, mis tegutsenud juba üle 20 aasta. Kui alustati 11 jalgrattaga, on nüüdseks valikus juba üle 400 kaherattalise. Pildil on Liis, Marleen, Malle ja Raimond Tamm ning Andri Kask.

FOTO: Mailiis Ollino