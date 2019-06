Välisriiki õppima siirdujaid ootab prestiižne stipendium

„Stipendium on mõeldud noortele, kes lähevad rakendus- või bakalaureuse kõrghariduse kraadiõppesse. Väärib märkimist, et antud toetuse puhul tegemist Eesti ettevõtjate eraalgatusega. Pool stipendiumi mahust tuleb riigilt ja pool annetustest,“ tutvustas ta.

„Võrgustik tagab, et sa ei lähe välisriiki üksinda - sul on välismaale õppima minnes olemas inimesed, kellele helistada või kellega suhelda, kui peaks tekkima mõni mure. See võrgustik on väärtuslikum, kui ühekordne rahaline toetus,“ sõnas Archimedese kõrgharidusprogrammide juht.