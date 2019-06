Sindi paisu lähistel keelatakse kalapüük täielikult

Püüda ei tohi lõigul väliujula ülesvoolupoolsest servast Vabriku kanali väljavooluni. Kui varem tohtis seda teha teatud ulatuses Sindi paisust allavoolu, on homsest igasugune kalapüük enne ja pärast paisu keelatud. Püügikeelu rakendamise eesmärk on kaitsta kunagise Sindi paisu kohale, üles- ja allavoolu jäävat kudeala pärast paisu likvideerimist.

Tegemist on esimese kärestikulise lõiguga Pärnu jões, mistõttu paljud kärestikulist jõeosa kudemiseks kasutavad kalad teevad seda just sellel lõigul. Paisu lammutades tühistati kalapüügi keeluala, mis ulatus paisust 500 meetrit allavoolu. “Kuna paisu likvideerimisel tekkis paisust ülesvoolu kärestikuline ala, on asjakohane endist keeluala täpsustada tekkinud uute olude põhjal,” märkis keskkonnainspektsiooni nõunik Leili Tuul.