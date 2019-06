Õpperajale pääseb nüüd ratastooli ja vankrigagi

“Tegime raja ilusaks, põnevaks, et ratastooli ja lapsevankriga inimene pääseks sellele keskkonnale lähemale. Õpperada on ringikujuline, vahet ei ole, kas alustada maja eest ühele või teisele poole,” tunnistas RMK Kabli külastuskeskuse teabejuht Küllike Sisask, kellel jäi pooleli arutelu kolleegidega järgmise kümne aasta külastuskorralduskava üle. “Mõtted käisid selle üle, kuidas õueala huvitavamaks muuta, et külastajal oleks jätkuvalt eri võimalusi.”

Sisaski jutu järgi käib huvilisi külastuskeskuses kenasti ja laudraja valmimise järel on märgata sellel juba lapsevankriga jalutajaid ja killustikupadja peale tehtud pinnasrada on nii tugev, et abivahendiga liikuja jõuab sedakaudu ise kaunile loodusmatkale. Külastuskeskuse ette on ehitatud invatualett, kuid paraku ei saa kaitseala laiendada parklat, mida piirab mere poole vulisev Priivitsa oja. Üle selle on telkimis- ja grillimisalale ehitatud uus kaarsild.