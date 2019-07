Kommentaarides nimetatakse randa sõitnud seltskonda opakateks, märgitakse, et soolane merevesi võib autot kahjustada, aga samuti juhitakse kommentaatorite tähelepanu sellele, et autol võib randa sõitmiseks luba olla.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule jutu järgi on sotsiaalmeedias leviva infoga on keeruline: tihtipeale on asi juba olnud ja postitusest ei ole täpselt aru saada, millega tegu. “Alles meil oli Tallinnas piiritajate juhtum, kus kõigepealt levis Facebookis info, et Lasnamäe üheksakorruselises majas müüriti pääsukeste (tegelikult olid piiritajad) pesad kinni. Taolise ebamäärase infoga on keeruline midagi ette võtta,” seletas Tuul.