Noortevahetuse korraldaja Anneli Pikkmetsa sõnutsi valiti Lihula just seetõttu, et ollakse ise sealt pärit ja linnast väljas on noortevahetusi etem läbi viia. Kuna maal ei ole nii palju vaba aja sisustamise võimalusi kui linnas, saab rohkem koos olla. Näiteks tormasid noored kohe Lihualasse jõudes koos korvpalli mängima. Linnast väljas olles on kiusatusi vähem ja sellest johtuvalt rohkem motivatsiooni projektiga tegelemiseks.