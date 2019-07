Mõisasuve hoogne programm on kirju nagu vanaema lapitekk

Maal asuvate kultuurimälestiste seas teatakse palju esinduslikke mõisaid. Omaaegsest ligikaudu 2000 mõisakompleksist on Eestis säilinud veerand. Väärikate, kaunilt restaureeritud mõisate kõrval on kümneid haledas seisus endisi häärbereid. Õnneks jääb neid aasta-aastalt aina vähemaks. Paljud mõisad on leidnud endale uued tegusad omanikud, kes ootavad nii kohalikke kui ka külalisi ülesvuntsitud hoonet uudistama, nautima kontserte ja näitusi õdusasse mõisakohvikusse või hotelli.

Mõisa pidada ei ole lihtne, see vajab raha, aega ja pühendumist. Nende säilitamisel ja hoidmisel on vaeva näinud nii riigiametid kui ka omavalitsused. Paljud eraomanikudki on panustanud aega, raha ja energiat mõisate hiilguse taastamiseks. Tänapäeva katsumus on taastada mõisa roll kohaliku majanduse ja kultuurielu keskusena vastukaaluks linnastumisele ja maapiirkondade tühjenemisele.