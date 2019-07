Invaru seab end sisse uues esinduses

Invaru klienditeenindusvaldkonna juhi Kadri Tiido sõnade järgi otsustati kolida esindus Port Arturi kaubanduskeskuse kõrvale eeskätt seetõttu, et esinduse külastajate arv ja abivahendite vajadus on aastatega aina kasvanud ja senised ruumid kitsaks jäänud.

“Tegutsesime Liiva tänava ruumides 12 aastat ja kui veel algusaegadel olid need ruumid meile küllalt avarad, siis praeguseks on nad selgeks kitsaks jäänud,” selgitas Tiido, kelle ütlust mööda külastab Pärnu esindust igal aastal üle 8000 abivajaja.

“Ruumide valikul pidasime silmas, et need oleksid ligipääsetavad liikumisabivahendiga ja oleksime inimeste igapäevaste liikumisteede lähedal. Samuti oli meile oluline, et abivajajal oleks väljapanekuga kohapeal mugav tutvuda ning abivahendeid ei peaks laos hoidma, vaid neid saaks teenindusruumis eksponeerida ja proovida,” tõi Tiido esile.