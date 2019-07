Korilasele on paslik aeg öelda: "Mine metsa!"

Suvi on olnud heitlik, soojast päevast on tihti mõne tunniga saanud hall sügisilm. Ilm on üha muutlikum ja pihlakadki värvuvad punaseks. Pähe tikuvad mõtted, millega asendada rannapuhkust. Miks mitte kiigata metsa või raba poole? Kas on põhjust, uurisime kohalikult turult ja Soomaa loodusmehelt Aivar Ruuklilt.

Turul käies hakkab pea ringi käima, sest valik on nii rikkalik. FOTO: Merle Rallmann

Turul ringi patseerides jäi silma, et kukeseeni tuleb kui Vändrast saelaudu. Hinnasiltidele tuginedes on neid nii Setomaa, Tartu kui Läti metsadestki toodud. Kollakübarate kilo eest tuleb kukrut kergitada kümne euro jagu. Teisi liike kohalikul turul silma ei hakanud, aga nii mõnigi seenemüüja olevat leidnud enda tarbeks puravikke. Enim himustavat kukeseeni suvepealinnast lahkuvad põhjanaabrid, kes neid lausa kilodekaupa kaasa ostavad. Surju kandist pärit müüja kiitis, et tema kodumetsades ei ole kukeseenepuudust.

Kukeseente pakkumine ületab sel nädalal nõudlust. FOTO: Merle Rallmann

Teinegi suvine metsaand on turulette vallutama asunud. Mustikasaak on leti taga kauplevate naiste sõnutsi sel aastal kehvemapoolne ja marjad väikesed. Marjaliitri eest küsiti alates 3,5 eurost ja kilogrammi mustikmarjade eest alates 4,5 eurost. Soovi korral saab osta kultuurmustikat, mille kilohind algab 8 eurost.

Kui Läti päritolu mustikaid müüv Saarde naine nentis, et kohalik mustikas on hapu ja peaks veel nädalat-paar magusaks saamiseks kasvama, siis Soomaa matkakorraldaja Ruukel arvas, et nende kandis on mustikakorjeks just õige aeg kätte jõudnud. Miks mari keskmisest väiksem on, ei osanud ta arvata.

Kohalik mustikas turul annab lootust, et virgematel on endal metsa asja. FOTO: Merle Rallmann

Ruukli ütlust mööda on Soomaal valminud keskmist saaki kandvad murakad ja korjeküps on kohe eriti rikkalikku saaki tõotav sinikas. Pärnu turult leidsime vaid ühe murakamüüja, kelle jutu järgi neid marju tema kodukandis Sindi lähedal peaaegu polegi.

Murakaid tuli turult tikutulega otsida. FOTO: Merle Rallmann

Kes aga rohkem saamide seas tuntud, ent meilgi tavalisest kukemarjast lugupidada oskab, siis see mari tõotab Ruukli kinnitusel sel aastal uhket saaki. Kukemari sisaldab rohkelt C-vitamiini ja on tugev antioksüdant.

Põhjust rõõmustada on ka pähklisõpradel. "Ma pole kunagi põõsastel näinud nii palju pähkleid kui sel aastal!" kiidab Ruukel tõenäoliselt eriti head pähklisaaki, mida tasub korjama minna augustis viljalõikuse aegu.

Tasub korvid panipaikadest välja otsida ja teha üks mõnus metsa- või rabatiir.