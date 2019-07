Kui võrrelda pärnakate keskmiselt tuhandeeurost igakuist sissetulekut ja munitsipaallasteaedade kohatasu 56–70 eurot kuus, kulutavad linlased lasteaiale koguni kuni seitse protsenti oma palgast. “Selge, et vanemale on see kallis, kuid kõik sõltub sellest, millised on meie tegevuskulud,” kommenteeris Pärnu abilinnapea Marko Šorin. “Ega siis lasteaeda ei peeta üleval ainult vanemate osalustasust, linn maksab omalt poolt väga palju peale.”