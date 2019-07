Video: Jaagupi sadamas surevad kalad hapnikunälga

Toimetusele saa­detud videos on näha, kuidas sajad viidikad, särjed ja kogred, sekka mõni suuremgi kala, otsivad madalas vees hapnikurikkamat vett, et ellu jääda. Kraavipõhi, kuhu kalad on sadamast ujunud, on kaetud surnud ja surevate kaladega.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele