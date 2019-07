Eesti Loomakaitse Selts: kuidas hoida roomajad koduaiast eemal

Eesti Loomakaitse Seltsile on viimastel nädalatel laekunud mitu teadet koduhoovi elama kolinud nastikutest ja rästikutest. Inimesed paluvad abi ja nõu nendest lahti saamiseks. Kahjuks on ette tulnud ka juhtumeid, kus roomajad on jõutud hävitada. Madude vältimiseks ja neist vabanemiseks on hulk loomasõbralikke viise. Kindlasti ei tohi roomajaid tappa ega vigastada, selline tegu on karistatav. Nastikud ja rästikud on looduskaitse all.