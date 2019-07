Juba kolmandat aastat järjest on kõige rohkem soovijaid IT-süsteemide nooremspetsialistiks: 1,41 õpilast ühele kohale, neist enamik noormehed. Tüdrukute seas on läbi aegade populaarseim olnud turismiettevõtte teenindaja ala, kuhu sel aastal oli konkurents 1,31 soovijat ühele kohale. Poiste seas on peale IT menukad mootorsõidutehniku, keevitaja ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala.