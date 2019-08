Paikuse kool saab uue juhi

Anne Kalmus on õpetanud lapsi, täiskasvanuid ja õpetajaidki, ta on kirjutanud õppematerjale ja teda on mitu korda tehtu eest esile tõstetud. Pildil SA Tiigrihüpe e-õppematerjali konkursi võitjana õnnitlust vastu võtmas.

FOTO: Terje Lepp