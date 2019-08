Augustijälgedel võitsid poolehoiu rullbiskviit ja handsa

“Jookidest oli üks huvitavamaid näiteks Viru hoovikohviku õunasiider, mida väga kiideti. Soovitati, et see võiks olla lausa Raeküla oma siider,” sõnas tänavafestivali korraldusmeeskonna liige Gea Küngas. Samuti olid esindatud marja- ja rabarberivein ja handsa. Põdramaja kodukohviku meehandsa võitis konkursil jookide auhinna.

Handsa ehk metsakohin on rahvasuus tuntud ka samakana, mis paljudes tekitab eelarvamusi, kuid Põdramaja kohviku perenaise sõnutsi üllatab see jook oma puhta maitsega. Joogi valmistamine on päris keerukas, kulub palju pudeleid, voolikuid.

“Hea handsa valmistamiseks peavad olema kogumused ja teadmised, mida selles peres on edasi antud põlvest põlve. Näiteks kaevatakse handsa veel pooleks aastaks mulda väge koguma, et maa jõudu joogile juurde tuleks,” selgitas korraldaja. Peale meehandsa pakkus kohvik degusteerida kirsi- ja männikasvuhandsat.

Toitudest võitis AVE kodukohviku perenaise Mare Tõnismanni rullbiskviit. “Mare rullbiskviit üllatas oma müstilise kvaliteediga. Perenaise väitel on sellise mahlase ja koheva rullbiskviidi saladus kannatlikkus,” kommenteeris Küngas. Püsivust peab jätkuma suhkru, jahu ja munade lisamisel, sest suhkur ja jahu tuleb lisada natukese haaval ja munad ühekaupa. Kõige tähtsam on aga see, et toitu tuleb valmistada armastusega.