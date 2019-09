Muuli laudtee äärsetes lompides hukkuvad kalad

Eile tuli üks kodanik sama murega ​Pärnu Postimehe toimetusse ja valutas südant nende kalade elu pärast. Mobiiltelefoniga tehtud videost on näha, kuidas parves ujuvad kalad hoiavad end tiigi veepiiril ja ahmivad õhku.

Keskonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmbluse sõnutsi haldavad nemad küll 1313 lühinumbrit, kuid selliste kaebustega nemad üldjuhul ise ei tegele ja need edastatakse keskkonnaametile.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Aderi hinnangul on hukkumise põhjus tavaliselt hapnikupuudus, eriti soojema ilma korral. “Hukkunud kalad on omakorda toiduks rannikul toimetavatele lindudele ja loomadele ning kaovad loodusest väga kiiresti,” lisas Ader. “Kalade hukkumine rannikul asuvates veekogumites on küllaltki tavapärane ja enamasti midagi selle vastu ette ei võeta. Tavaliselt satuvad rannikuäärsetesse lompidesse harilikud ja majandusliku tähtsuseta liigid ning nende hukkumist saab võtta kui loomulikku, paratamatut ja looduslikku protsessi.”