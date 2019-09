Viis Pärnumaa elupäästjat pälvisid tunnustuse

Elupäästja II klassi medali sai Pärnu päästekomando liige Gert Saard. 10. detsembril 2017 teatati põlengust Pärnus Laial tänaval. Eelinfo põhjal oli teada, et tegu on mahajäetud hoonega ja seal on vigastatuid. Pärnu komando päästjad sisenesid põlevasse ruumi, leidsid kannatanu ja tõid ta välja.