Täna möödub 18 aastat metanoolitragöödiast Pärnumaal

Kurbmäng sai alguse, kui 6. septembril 2001 AS Baltfeti töötajad 17aastane Deniss Pletškin ja 18aastane Robert Petrov varastasid Suigust samast ettevõttest kümme 200liitrist metanoolivaati. Varguse oli tellinud AS Maseko 34aastane laadija Sergei Maistrišin. Vaadid viidi väikebussiga ära ja peideti Tahkuranna valda Maistrišini vanematekoju. Hiljem asendas Petrov Baltfeti territooriumilt varastatud vaadid kümne tühja nõuga. Maistrišin müüs metanooli piirituse pähe Pärnu salaviinakaupmehele Aleksandr Sobolevile, kes maksis kauba eest 76 000 krooni.

9. septembri varahommikul sai Pärnu politseikorrapidaja teate, et Liiva tänava ühiselamus on 58aastane naine surnud. Varsti hakkas politseikorrapidajale laekuma teateid üha uutest hukkunutest ja mürgitatutest nii Pärnu linnas kui maakonnas.

11. septembril 2002 anti kohtu alla 18 inimest, kellest üheksat süüdistati surma põhjustamises ettevaatamatuse tõttu. Süüdistaja väitis, et Maistrišin teadis, et ta müüb just nimelt metanooli, kuigi mees ise eitas seda.