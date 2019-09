Galerii: Pärnu disainerite toodete vastu valitseb Helsingis suur huvi

Pärnu boksis tutvustavad oma tooteid Pesuliisu, Pehmö by Mairi Laide, Jalg, Vaas & Vaas ja Neele.

Vaasi & Vaasi disaineri Kati Vaasi kinnitusel on Pärnu ettevõtjate väljapaneku vastu valitsenud elav huvi ja külastajaidki on vaatamata tööpäevale rohkesti.

Kuigi täna on pühapäevani kestva messi esimene päev, on Vaasi jutu järgi tekkinud omamoodi menukid, millest huvitutakse. “Väga populaarsed on Pesuliisu pesukuivatusrestid ja Pehmö pingid, samuti tuntakse suurt huvi Vaasi & Vaasi kiikede, disainiettevõtte Jalg televiisorialuste ja Neele kottide ja dekoratiivpatjade vastu,” loetles Vaas.