Saebrigaad võtab Tammsaare puiesteel maha 23 tamme

Tulevikus on Tammsaare puiestee selles lõigus mõlemas suunas kaks sõidurada, millest keskmised on kolme ja äärmised kolme ja poole meetri laiused. Autojuhtidel on senisest rohkem ruumi vasakpööreteks. Riia maantee ristmikule rajatakse uued mahapöörded, et autod saaks paremini Tammsaare puiesteele keerata. Kergliiklustee on kasarmu pool nelja ja Mai elurajooni pool kolme meetri laiune.