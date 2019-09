Galerii: teade bussisõitja pommi kohta sulges Pärnu–Rakvere maanteel liikluse

"Tuvastasime, et tegu on 66aastase mehega, kes bussiga oli teel Vändrast Pärnusse. Peatasime bussi Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel,“ ütles Pärnu jaoskonna välijuht Rein Jõgeva. "Praeguseks on pommist teatanud mees kinni peetud ja tema kott bussist eemaldatud."