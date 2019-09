Eelmise aasta lõpus kirjutas Pärnu Postimees, et korralikku ­uisuväljakut on suvepealinna ­oodatud juba aastakümneid. See puudub siin tänini ja Pärnu jää­hoki­klubi liikmed sõidavad trenni pärast pidevalt Viljandi vahet.