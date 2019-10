Erialaliit ei nõustu Rail Balticu Pärnu reisiterminali hanke lisakõnelustega

Pressiteates seisab, et Rail Baltic Eesti soov muuta tagantjärele Pärnu terminali arhitektuurivõistluse hanke reegleid on pretsedent, mis kahjustab Eesti arhitektuurivõistluste usaldusväärsust.

“Eesti arhitektide liit on seisukohal, et RB Pärnu terminali arhitektuurivõistluse puhul ei ole hankijal õigust alustada läbirääkimisi teise ega kolmanda koha pälvinud töö autoritega. Hankija on nii võistlusteates kui -eeskirjas ise reguleerinud läbirääkimiste korra ja selle alusel peetakse läbirääkimisi esikoha pälvinud töö autoriga. Teise ja kolmanda koha töö autoritega võib alustada läbirääkimisi ainult juhul, kui need esimese koha autoriga luhtuvad. Tänaseks ei ole kumbki osapool teatanud, et läbirääkimised oleksid ummikus,” seisab arhitektide liidu presidendi Katrin Koovi saadetud kirjas.