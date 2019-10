Tahmapõlengu kustutanud päästjad keelasid kortermajas kütta

Mooritsa sõnade kohaselt paneb päästeamet südamele, et kutseline korstnapühkija peab eramu kütteseadmeid hooldama vähemalt kord viie aasta jooksul. “Vajalik on hoone küttesüsteemi sisse kogunenud tahmast puhastada. Väljastki tuleb kütteseade kriitilise pilguga üle vaadata: kas see on talve tervelt üle elanud või vajab pottsepa parandustöid,” lausus Moorits.