Tellijale

Septembri lõpul saatis ministeerium linnavalitsusele kirja, milles palus analüüsida, kas olemasolev detailplaneering võimaldab ellu viia teist ja kolmandat võistlustööd. “Kui kehtestatud detailplaneering kõiki eelnimetatud lahendusi realiseerida ei võimalda, siis millised võiksid olla edasised sammud, et nimetatud võimalus tekiks?” seisis ministeeriumi pöördumises. Esialgne analüüs on tehtud ja üks on selge: tuleb ette võtta muudatusi.