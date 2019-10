Tellijale

“Aeg on hakata mõtlema inimestele,” kuulutas Helme, kui rääkis külaskäigust päästeameti Kilingi-Nõmme komando praegusse asupaika. Plaanis on ehitada uus ja kõigiti ajakohane hoone. “Aeg on hakata mõtlema inimestele. Isegi, kui valame betooni, siis see peab toimuma lähtudes inimeste huvidest,” lubas minister.