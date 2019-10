Pärnu linn soovib Lavassaare karjääri keskkonnamõju hindamist

“Linnavalitsus on seisukohal, et kui tegu oleks uue, rajatava karjääriga, tuleks geoloogiliste uuringute mittelubamist tõsiselt kaaluda,” vahendas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. “Praegu on aga tegemist kaevandatud alaga, seepärast ei halvenda üksnes uuringute tegemine Lavassaare elanike elukeskkonda.”