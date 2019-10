Häädemeeste lasteaia remont on lõppenud

Tellijale

Lastevanemate nurina tõttu meediasse jõudnud Häädemeeste lasteaia remonditööd võttis tellija ehitajalt Tarvaprojekt OÜ-lt vastu klausliga, et oktoobri lõpuks tehakse ümber kaks töölõiku, millega valla esindajad rahule ei jäänud: teisel korrusel remonditud pesuruumi seinad tul sirgeks ajada ja trepi vahemüüri pealne puitkate vahetada nii, et see oleks kooskõlas projektiga.