Lidli arendus jõudis kohtuvaidlusteni

Selline on üks variante, milline võiks tulla Pärnu Lidli kauplus. Kas ja millal niisugune hoone suvepealinna kerkib, ei oska veel keegi öelda. FOTO: OÜ Rok Projekt

Kaubandushiid Lidl on võtnud selgelt plaani lähiajal Eestis hulganisti poode avada. Uuele turule sisenemine ei suju aga vaevata, sest mitmel pool on kaupluste planeeringud kohtusse jõudnud või teel sinna. Huvitavad vaidlused on puhkenud Pärnuski.